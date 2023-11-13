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14:53, 13 ноября 2023Культура

Писателя Шендеровича оштрафовали из-за нарушения закона об иноагентах

Писателя Шендеровича оштрафовали на 50 тысяч рублей по закону об иноагентах

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российского и израильского писателя Виктора Шендеровича (признан Минюстом России иноагентом) оштрафовали из-за нарушения закона о деятельности иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС.

Преображенский суд Москвы признал писателя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

В июне Шендерович заявил об отмене своих концертов в Грузии из-за того, что его не пустили в страну. «Праздник отменен без объяснений группой анонимов из грузинского МВД. Защитили Грузию от меня, молодцы», — написал он.

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      Варвара Кошечкина
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