Россиянам рассказали об аномальных осадках в ряде регионов

Тишковец: в Центральной России за сутки выпала половина месячной нормы осадков

В Центральной России за прошлые сутки выпала половина месячной нормы осадков. Об аномальных осадках в ряде регионов страны рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, наибольшее количество дождей было зафиксировано в Калужской области — их объем составил 25 миллиметров. В пятерку также вошли Новгородская (23 миллиметра), Липецкая (22 миллиметра), Брянская (22 миллиметра) и Тверская области (21 миллиметр).

Кроме того, отметил Тишковец, в Подмосковье выпало 40 процентов от месячной нормы осадков. Городом-лидером по объему выпавших дождей стал Можайск с показателем в 19 миллиметров. Кроме того, большое количество осадков было зафиксировано в Волоколамске и Наро-Фоминске — по 15 миллиметров в каждом. Что касается Москвы, то там за прошедшие сутки выпало более четверти (27 процентов) от месячной нормы осадков.

Днем ранее синоптики центра «Фобос» заявили, что метеорологическая зима наступит в Москве в пятницу, 17 ноября.

