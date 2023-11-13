Популярная юмористка описала КВН словами «уже не такой»

Бывшая участница команды КВН «Азбука», юмористка Ольга Парфенюк описала проект словами «уже не такой». Об изменениях в телеигре она высказалась в подкасте комика Дмитрия Коваля, доступном на YouTube.

Парфенюк рассказала, что ее позвали в жюри на игры Первой лиги КВН, но она отказалась. «Сейчас он (КВН — прим. «Ленты.ру») уже не такой. Уже нет такого трепета к нему», — объяснила свое решение юмористка.

В частности, по ее словам, среди членов жюри и в составах редакторских групп нельзя встретить звезд юмора. «Это совсем уже другое», — заключила Парфенюк.

Ранее юмористка рассказала о смешном случае с Александром Масляковым-младшим. Во время игр в Сочи он облился водой из пляжного душа и был отчитан за это матерью в присутствии участников команд КВН.

Также Парфенюк рассказала, что устраивала «стрелку» из-за шутки с представительницами другой команды КВН. Среди них была звезда шоу «Женский стендап» на ТНТ Варвара Щербакова.