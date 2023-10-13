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20:56, 13 октября 2023Интернет и СМИ

Бывшая участница КВН рассказала о забавном случае с сыном Маслякова

Кадр: «Женский Форум» / VK

Бывшая участница команды КВН «Азбука», юмористка Ольга Парфенюк рассказала о забавном случае с сыном ведущего телеигры, Александром Масляковым-младшим. Подробностями она поделилась в выпуске шоу «Женский форум», доступном во «ВКонтакте».

Парфенюк отметила, что эту историю ей рассказал супруг, который снимал ролики для YouTube-канала телеигры. Вместе с игроком команды «Лас-Вегас» Алексеем Королевым он брал интервью у других участников и создавал цикл видео «Дневники КВН». Случай произошел, когда муж юмористки и Королев снимали интервью с очередной командой в Сочи. Съемочная группа заметила в кадре гуляющего на заднем плане Маслякова-младшего.

«Знаете, в Сочи есть души, [чтобы] мыться, возле моря. (...) [Масляков-младший] идет и видит этот душ. И что-то решил его потрогать. И он его трогает, а он в пальто, что-то нажимает, и на него начинает литься сверху вода», — рассказала Парфенюк. По ее словам, сын ведущего сделал вид, как будто ничего не произошло, и просто ушел из кадра.

Юмористка раскрыла, что позднее съемочная команда еще раз увидела Маслякова в зале во время репетиции игры, которая должна была состояться в тот же день. Он сидел в первом ряду в мокрой одежде. В этот момент в помещение зашла его мать, также работающая с командами КВН. «Она раздает [замечания] командам и [говорит]: "Саша, *** твою мать! Ты почему мокрый сидишь?» — передала Парфенюк ее слова.

Ранее Парфенюк рассказала, что во время игры в КВН устраивала «стрелу» из-за шутки с участницей другой команды. Ей была популярная юмористка, звезда «Женского стендапа» Варвара Щербакова.

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    Мария Большакова
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