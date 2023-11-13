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19:45, 13 ноября 2023Россия

Появилось видео с пострадавшими пешеходами и горящей машиной после ДТП в Москве

«112»: в Москве четыре человека пострадали в ДТП на Варшавском шоссе

В Москве на Варшавском шоссе столкнулись три машины, в том числе такси. В сети появилось видео с пострадавшими в ДТП пешеходами, которое опубликовал Telegram-канал «112».

На записи видно горящий автомобиль, марку которого определить невозможно. В это время пострадавшие в аварии сидят на асфальте, очевидцы происшествия пытаются им помочь и советуют не двигаться до прибытия врачей.

По информации канала, травмы в ДТП получили четыре человека. Причины и обстоятельства аварии пока неизвестны.

Дополнение: В свою очередь, Mash пишет в Telegram, что ДТП пострадали три человека, двое из которых пешеходы, попавшие под машину уже после аварии.

Ранее два человека сгорели в результате ДТП в Соловьином проезде на юго-западе Москвы. Как стало известно, столкнулись три автомобиля — один грузовой и легковые, при этом два из них вспыхнули.

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      Константин Лысяков
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