В Германии назвали условие для вступления НАТО в войну против России

FAZ: план Расмуссена по Украине позволит Путину проверить прочность НАТО

План бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена принять Украину в альянс в ее сегодняшних границах позволит Москве проверить альянс на прочность без особого риска. На это указал обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Питер Штурм.

Аналитик пояснил, что для этого «президенту Путину будет достаточно продвинуть войска на несколько метров на отдаленном участке фронта». Такой шаг был бы равнозначен прямому вступлению НАТО в войну, поскольку устав блока требует защищать каждый метр территории стран-участниц.

Кроме того, присоединение Киева к НАТО без восточных областей фактически станет признанием за Россией ее новых территорий, добавил он.

Расмуссен предложил принять Украину в альянс в новых границах без утраченных территорий, то есть без Крыма и Донбасса, 11 ноября. По его словам, нужна новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина будет в самом сердце НАТО.

Советник офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк ответил экс-генсеку, что Украине необходима масштабная военно-технологическая помощь, а не предложения отказаться от части территорий в обмен на некие гарантии и вступление в НАТО по частям.