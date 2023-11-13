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04:01, 13 ноября 2023Культура

Раскрыт новый способ заработка Пугачевой

Пугачева нашла способ заработка в России на закупленных хитах

Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press

У российской певицы Аллы Пугачевой запасено достаточно профессиональных записей для того, чтобы выпустить целый альбом с новыми песнями. Об этом «Комсомольской правде» рассказал один из продюсеров.

По его словам, артистка активно смотрела и покупала песни у талантливых авторов шесть-семь лет назад, к концерту на ее 70-летие. Среди прочих, это композиции Натальи Касимцевой, Олега Жолтикова, Олега Шаумарова и других песенников и композиторов, при этом те подписали договора об отчуждении авторских прав.

Источник издания утверждает, что у саундпродюсера Анатолия Лопатина «готовых и не совсем готовых записей хватит на три альбома Пугачевой». При этом Примадонна планировала выпускать песни по одной, так что обеспечивающих ей заработок запасов песен должно хватить надолго, резюмирует издание.

Ранее Пугачева заявила, что счастье не в деньгах, а главное богатство — свобода, которую она бережет. Также она пообещала, что о ней еще услышат. «Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах», — подытожила певица.

2 ноября Пугачева вернулась в Москву. За несколько дней она успела побывать в своем доме в Подмосковье и сделать несколько записей. Спустя несколько дней артистка вновь покинула Россию.

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