Пугачева заявила, что постарается дожить до победы света над тьмой

Певица Алла Пугачева заявила о желании дожить до «победы света над тьмой, победы добра над злом». Об этом она написала на странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В своем посте артистка ответила тем, кто комментирует ее богатство. «Да, я вкалывала, я их зарабатывала, в отличие от тех, кто прогулял и пропил свой звездный час и бездоказательно заявляет, что им перекрыла кислород Алла Пугачева. Как удобно, не правда ли?» — написала она.

При этом Пугачева подчеркнула, что счастье не в деньгах, а главное богатство — свобода, которую она бережет.

В заключение артистка заявила, что о ней еще услышат. «Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах», — подытожила певица.

Публикация, в которой Пугачева обратилась к критикам, появилась в ее соцсетях 11 ноября. В посте певица объяснила, что ее слова о рабах и холопах были адресованы завистникам и ненавистникам, который пытаются оттолкнуть ее от поклонников. При этом артистка выразила уверенность, что миллионы фанатов ее не предадут.

2 ноября Алла Пугачева вернулась в Москву. За время пребывания в России она посетила свой дом в Подмосковье и записала несколько песен.