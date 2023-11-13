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18:26, 13 ноября 2023Ценности

Россиянам назвали самые модные стрижки на зиму

Фото: Adam Winger / Unsplash

Стилист по волосам Никита Ларионов назвал россиянам самые модные стрижки на зиму. Соответствующий материал появился на сайте издания «Газета.Ru».

По мнению эксперта, актуальными станут бикси, которая особенно подойдет обладательницам кудрявых прядей, и боб с ровным срезом. «Оптимальный выбор если хочется подчеркнуть рельеф лица и вытянуть его овал — четкие линии идеально справляются с этой задачей», — отметил Ларионов.

Кроме того, специалист выделил ультра короткую стрижку, ровный срез с четким пробором и каскад. «Вариативная стрижка, которой даже подходит "укладка без укладки", нужно лишь правильно подобрать средства домашнего ухода», — объяснил собеседник издания.

В октябре парикмахер-стилист Анна Полиенко назвала россиянкам самые модные прически на 2024 год. Эксперт рассказала, что в тренде окажутся естественные локоны и конский хвост. Вдобавок специалистка призвала в следующем году отказаться от горячих инструментов, в частности стайлеров, для создания причесок, а обратить внимание на укладки, сделанные на мокрые волосы с помощью кос или хвостов.

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      Мария Винар
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