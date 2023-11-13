Россиянам объяснили изменение цен на секс-игрушки

Основатель «Розового кролика» Лапин: стоимость секс-игрушек в России увеличилась

Стоимость секс-игрушек в России увеличилась на 10-20 процентов, однако российские производители сейчас занимаются импортозамещением европейских брендов. Об этом в разговоре с «Национальной службой новостей» (НСН) заявил основатель сети секс-шопов «Розовый кролик» Максимилиан Лапин.

Изменение цен на интим-продукцию спикер связал с курсом валюты и удорожанием чипов. Кроме того, производители в Европе регулярно поднимают цены на новые товары, объяснил он.

Говоря об импортозамещенной продукции, Лапин заметил, что она будет производиться в КНР на тех же предприятиях, где выпускают новые коллекции и европейские компании. Конечной целью такого подхода он назвал создание «уникального продукта по доступной цене».

К примеру, если цена на интим-игрушку европейского бренда варьируется от 15 до 18 тысяч рублей, россиянам нужно дать возможность приобрести аналогичный товар за 10 тысяч рублей. Однако это должна быть «шедевральная» вещь, ничуть не уступающая в качестве, заключил основатель «Розового кролика».

Ранее российским производством фаллоимитаторов заинтересовались компании из Китая. Отдельный интерес у них вызвала технология создания искусственных пенисов необычной формы и размеров.

По данным Baza, сфера производства интим-товаров в России не пострадала из-за западных санкций. Однако в ноябре стало известно, что перестройка логистики и ослабление отечественной валюты в скором времени могут привести к удорожанию этой продукции до 20 процентов.