Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:51, 13 ноября 2023Экономика

Россиянам объяснили изменение цен на секс-игрушки

Основатель «Розового кролика» Лапин: стоимость секс-игрушек в России увеличилась

Фото: Dean Purcell / Getty Images

Стоимость секс-игрушек в России увеличилась на 10-20 процентов, однако российские производители сейчас занимаются импортозамещением европейских брендов. Об этом в разговоре с «Национальной службой новостей» (НСН) заявил основатель сети секс-шопов «Розовый кролик» Максимилиан Лапин.

Изменение цен на интим-продукцию спикер связал с курсом валюты и удорожанием чипов. Кроме того, производители в Европе регулярно поднимают цены на новые товары, объяснил он.

Говоря об импортозамещенной продукции, Лапин заметил, что она будет производиться в КНР на тех же предприятиях, где выпускают новые коллекции и европейские компании. Конечной целью такого подхода он назвал создание «уникального продукта по доступной цене».

К примеру, если цена на интим-игрушку европейского бренда варьируется от 15 до 18 тысяч рублей, россиянам нужно дать возможность приобрести аналогичный товар за 10 тысяч рублей. Однако это должна быть «шедевральная» вещь, ничуть не уступающая в качестве, заключил основатель «Розового кролика».

Ранее российским производством фаллоимитаторов заинтересовались компании из Китая. Отдельный интерес у них вызвала технология создания искусственных пенисов необычной формы и размеров.

По данным Baza, сфера производства интим-товаров в России не пострадала из-за западных санкций. Однако в ноябре стало известно, что перестройка логистики и ослабление отечественной валюты в скором времени могут привести к удорожанию этой продукции до 20 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Лилиана Набиуллина
      Обсудить
      Последние новости

      Евросоюз анонсировал новые санкции против России. По кому они ударят?

      В польском лесу нашли загадочный клад с золотом на миллионы рублей

      Глава ЧГТРК «Грозный» объяснил награждения сына Кадырова после избиения Журавеля

      Сексолог посоветовал мужчинам есть тыквенные семечки

      Один из крупнейших нефтетрейдеров нажился на энергетической неопределенности

      Катя Лель раскрыла значение выражения «джага-джага»

      Россиянина осудили на семь лет за реабилитацию нацизма и фейки про армию

      В США назвали Россию сверхдержавой

      Невеста одного из богатейших людей мира впервые рассказала о помолвке

      ЕС оценил сроки поставки миллиона боеприпасов Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости