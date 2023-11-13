Россияне оказались самыми частыми посетителями крупнейших криптобирж

Россияне в октябре чаще других посещали три крупнейшие криптобиржи

Посетители из России заняли в октябре первую строчку по числу посещений сайтов сразу трех крупнейших криптовалютных бирж — Bybit, Huobi и Deribit. На это указывает статистика, опубликованная журналистом Колином Ву в издании Wu Blockchain.

Доля россиян на Bybit в первый месяц четвертого квартала составила 17 процентов, на Huobi — 17 процентов, на Deribit — 16 процентов. Доля граждан России на бирже Binance, которая осенью объявила об окончательном уходе из РФ, составила пять процентов.

При этом трафик на криптовалютных биржах увеличился на 16 процентов к сентябрю, а спотовые объемы торгов выросли более чем на 40 процентов. Наибольший прирост таких торгов продемонстрировали Crypto.com, Upbit и Bybit. Прирост на 15,6 процента продемонстрировала и торговля фьючерсами, особенно на биржах KuCoin, Huobi и Bitget.

Ранее курсу биткоина предрекли рост до исторического максимума. В ближайшие два-три года его стоимость может достичь 70 тысяч долларов, допустил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Увеличению спроса на биткоин, по его мнению, должно способствовать одобрения спотового ETF в США, а уменьшению потока новых денег со стороны майнеров — проведение халвинга в 2024 году.