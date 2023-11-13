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10:33, 13 ноября 2023Наука и техника

Отказ от соли эффективно снизил кровяное давление

JAMA: уменьшение потребления соли понизило артериальное давление

Фото: Marcelo Leal / Unsplash

Ученые Медицинского центра Университета Вандербильта и Бирмингемского университета показали, что отказ от соли помогает эффективно понизить кровяное давление. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA.

В испытаниях приняли участие 213 человек в возрасте от 50 до 70 лет, которые были разделены на несколько групп. В одной группе придерживались диеты с высоким содержанием натрия (2200 миллиграмм в день), а в другой — с низким (500 миллиграмм в день). Через неделю обе группы меняли диету на противоположную.

При уменьшении потребления соли систолическое артериальное давление уменьшалось на 7-8 миллиметров ртутного столба по сравнению с диетой с высоким содержанием натрия и на шесть миллиметров ртутного столба по сравнению с обычной диетой. Это сопоставимо с эффектом от часто используемых препаратов от высокого кровяного давления. Эффект наблюдался у 72 процентов участников.

Высокое кровяное давление является основной причиной заболеваемости в мире. Гипертония может привести к сердечной недостаточности, приступам и инсультам, поскольку она оказывает дополнительное воздействие на артерии.

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      Александр Еникеев
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