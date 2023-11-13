Сон признали более полезным для здоровья сердца по сравнению с сидением

European Heart Journal: сон признали более полезным для сердца, чем сидение

Ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL) признали, что сон полезнее для здоровья сердца, чем сидение. К таким выводам удалось прийти в ходе метаанализа, опубликованного в European Heart Journal, изучавшего, как различные модели движений в течение суток связаны со здоровьем сердца.

Работа включала в себя обзор шести исследований, в которых приняли участие 15 тысяч человек из пяти стран. Испытуемых попросили носить на бедрах специальные устройства, замерявшие их активность в течение 24 часов. Затем специалисты составили самые популярные модели поведения в течение суток.

Оказалось, что время, затрачиваемое на умеренно активную деятельность, приносит наибольшую пользу для здоровья сердца. Затем следуют легкая активность, положение стоя и сон. Самое неблагоприятное воздействие на здоровье сердечно-сосудистой системы оказывает сидячий образ жизни.

После этого команда смоделировала, что произошло бы, если бы человек менял одно поведение на другое каждый день в течение недели. При замене сидячего образа жизни на пять минут умеренной активности риски для здоровья сердца существенно сократились.

В частности, для 54-летней женщины со средним индексом массы тела 26,6 (ИМТ) 30-минутное изменение порядка действий привело к снижению ИМТ на 0,64, что составляет разницу в 2,4 процента. Замена получаса сидения или лежания в день на умеренные или энергичные физические упражнения привела к уменьшению окружности талии на 2,5 сантиметра (2,7 процента).