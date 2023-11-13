Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:56, 13 ноября 2023Наука и техника

Сон признали более полезным для здоровья сердца по сравнению с сидением

European Heart Journal: сон признали более полезным для сердца, чем сидение

Фото: Bruce Mars / Unsplash

Ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL) признали, что сон полезнее для здоровья сердца, чем сидение. К таким выводам удалось прийти в ходе метаанализа, опубликованного в European Heart Journal, изучавшего, как различные модели движений в течение суток связаны со здоровьем сердца.

Работа включала в себя обзор шести исследований, в которых приняли участие 15 тысяч человек из пяти стран. Испытуемых попросили носить на бедрах специальные устройства, замерявшие их активность в течение 24 часов. Затем специалисты составили самые популярные модели поведения в течение суток.

Оказалось, что время, затрачиваемое на умеренно активную деятельность, приносит наибольшую пользу для здоровья сердца. Затем следуют легкая активность, положение стоя и сон. Самое неблагоприятное воздействие на здоровье сердечно-сосудистой системы оказывает сидячий образ жизни.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

После этого команда смоделировала, что произошло бы, если бы человек менял одно поведение на другое каждый день в течение недели. При замене сидячего образа жизни на пять минут умеренной активности риски для здоровья сердца существенно сократились.

В частности, для 54-летней женщины со средним индексом массы тела 26,6 (ИМТ) 30-минутное изменение порядка действий привело к снижению ИМТ на 0,64, что составляет разницу в 2,4 процента. Замена получаса сидения или лежания в день на умеренные или энергичные физические упражнения привела к уменьшению окружности талии на 2,5 сантиметра (2,7 процента).

Что думаешь? Оцени!
      Елена Апазиди
      Обсудить
      Последние новости

      «Это провокация» Сообщения о «перегруппировке» войск в районе Днепра разослали от имени Минобороны

      На Украине мобилизовали привезшего детей на соревнования водителя автобуса

      Сбер прокомментировал сообщения о сбое

      Россиян предупредили о провоцирующих рак кишечника продуктах

      Полковник объяснил нежелание Запада поставлять Украине Leopard 2

      Алексей Воробьев рассказал о своем самом необычном жилье

      Стало известно о тяжелом диагнозе госпитализированного режиссера Митты

      В Запорожской области гибель «лучшего танкиста ВСУ» назвали расплатой

      Вилла Константина Меладзе в Крыму резко подешевела

      На Украине заявили о грядущем сокращении населения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости