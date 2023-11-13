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14:56, 13 ноября 2023Мир

Списанные армией Нидерландов немецкие ЗСУ Gepard передадут Украине

Telegraaf: списанные ЗСУ Gepard передадут ВСУ для борьбы с российскими дронами
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Thierry Monasse / Getty Images

Списанные армией Нидерландов немецкие зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard передадут Вооруженным силам Украины (ВСУ) для борьбы с российскими беспилотниками. Об этом сообщает De Telegraaf.

«Списанные Нидерландами системы противовоздушной обороны [Gepard] получат новую жизнь на фронте на Украине», — говорится в публикации.

Как сообщает издание, проданные в 2016 году голландцами Иордании ЗСУ Gepard будут развернуты на Украине для борьбы с российскими дронами. Однако Министерство обороны Нидерландов отказалось комментировать информацию о передаче Gepard ВСУ.

В октябре Германия передала Украине пакет военной помощи. В него вошли три ЗСУ Gepard и 40 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun и Vector.

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      Дарья Балацкая
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