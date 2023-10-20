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17:55, 20 октября 2023Мир

Германия передала Украине пакет военной помощи с ЗСУ Gepard и беспилотниками

Германия в октябре передала Украине три ЗСУ Gepard и 40 разведывательных БПЛА

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

С начала октября в рамках очередного пакета военной помощи Германия отправила Украине три зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard и 40 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun и Vector, сообщается на сайте правительства ФРГ.

Также в пакет вошли около четырех тысяч дымовых снарядов калибра 155 миллиметров, мостоукладчик Biber, 13 бронированных автомобилей и три тягача с полуприцепами.

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      Варвара Кошечкина
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