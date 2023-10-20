Германия передала Украине пакет военной помощи с ЗСУ Gepard и беспилотниками

Германия в октябре передала Украине три ЗСУ Gepard и 40 разведывательных БПЛА

С начала октября в рамках очередного пакета военной помощи Германия отправила Украине три зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard и 40 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun и Vector, сообщается на сайте правительства ФРГ.

Также в пакет вошли около четырех тысяч дымовых снарядов калибра 155 миллиметров, мостоукладчик Biber, 13 бронированных автомобилей и три тягача с полуприцепами.