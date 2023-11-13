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11:10, 13 ноября 2023Мир

США и Южная Корея пересмотрели стратегию сдерживания из-за угрозы КНДР

Reuters: США и Южная Корея пересмотрели стратегию сдерживания из-за угрозы КНДР

Фото: Kim Hong-Ji / Pool / Reuters

США и Южная Корея пересмотрели двустороннее соглашение о безопасности, направленное на сдерживания ядерной и ракетной угрозы со стороны КНДР, и пообещали продолжать давление на Пхеньян. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что пересмотр был необходимым, поскольку прошлая стратегия не учитывала должным образом быстрое развитие ракетной и ядерной программы Северной Кореи. Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик и его американский коллега Ллойд Остин подписали обновленную «Специализированную стратегию сдерживания» (TDS) на переговорах по безопасности в Сеуле.

Представители двух стран заявили, что согласились активизировать совместные учения и сотрудничество с Японией, чтобы сдержать и лучше подготовиться к любому нападению Северной Кореи.

По словам Остина, недавние визиты американской подводной лодки с ядерными баллистическими ракетами и самолета B-52 в Южную Корею стали «вехами» в усилиях по сдерживанию. Он отметил, что темпы такого развертывания могут продолжаться, несмотря на другие глобальные кризисы.

Ранее МИД КНДР заявил, что агрессивные действия США, в том числе проведение учений с Южной Кореей, толкают Корейский полуостров к ядерной войне.

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      Анжелика Бережная
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