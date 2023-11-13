Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:41, 13 ноября 2023Мир

Стало известно о проблемах с системами ПВО у США

WSJ: США столкнулись с проблемой обеспечения системами ПВО регионов мира
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: U.S. Air Force / Tech. Sgt. Darnell T. Cannady / Handout / Reuters

США столкнулись с проблемой обеспечения системами противоракетной обороны (ПВО) регионов мира. Об этом стало известно из публикации газеты The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что американским военным не хватает систем перехвата самолетов, ракет и беспилотников, чтобы «противостоять множеству вызовов национальной безопасности США», создаваемых стратегической конкуренцией с Китаем, конфликтом на Украине и боевыми действиями на Ближнем Востоке.

По словам члена Палаты представителей республиканца Дуга Ламборна, неспособность США обеспечить противовоздушную оборону в нескольких регионах вызывает беспокойство. Он призвал увеличить финансирование для производства большего числа зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Газета обратила внимание, что перемещение военного персонала и ЗРК Patriot на Ближний Восток из-за конфликта Израиля и ХАМАС угрожает сделать остальные регионы мира более уязвимыми для крылатых и баллистических ракет и других угроз, особенно в Тихом океане.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США развернут на Ближнем Востоке батарею противоракетной обороны (ПРО) THAAD и дополнительные ЗРК Patriot. Министерство обороны совместно с президентом Джо Байденом приняло решение укрепить позиции Соединенных Штатов в регионе и усилить защиту американских сил, уточнил шеф ведомства. Он сообщил, что распорядился подготовиться к развертыванию дополнительных войск, чтобы получить возможность быстрого реагирования в случае необходимости.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      70 россиян смогли спасти из-под обстрелов и вывезти из Газы. Среди них дети и беременная женщина

      Ким Кардашьян удивила поклонников фото с обнаженной грудью

      Россияне отреагировали на идею отмены налогов для многодетных семей

      Зависшим в Индии российским деньгам предложат новое применение

      В Госдуме ответили на слова экс-главкома НАТО о завершении конфликта на Украине

      Мужчина взял на мушку сантехника из-за чрезмерно большого счета

      Мизулина попросила МВД проверить Эдварда Била и Гусейна Гасанова

      В Евросоюзе оценили стоимость военной помощи Украине

      В Минобороны сообщили о снижении числа попыток атаковать Запорожскую АЭС

      Предсказан «интернет-апокалипсис» между 2024 и 2028 годами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости