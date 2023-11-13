Стало известно о проблемах с системами ПВО у США

WSJ: США столкнулись с проблемой обеспечения системами ПВО регионов мира

США столкнулись с проблемой обеспечения системами противоракетной обороны (ПВО) регионов мира. Об этом стало известно из публикации газеты The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что американским военным не хватает систем перехвата самолетов, ракет и беспилотников, чтобы «противостоять множеству вызовов национальной безопасности США», создаваемых стратегической конкуренцией с Китаем, конфликтом на Украине и боевыми действиями на Ближнем Востоке.

По словам члена Палаты представителей республиканца Дуга Ламборна, неспособность США обеспечить противовоздушную оборону в нескольких регионах вызывает беспокойство. Он призвал увеличить финансирование для производства большего числа зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Газета обратила внимание, что перемещение военного персонала и ЗРК Patriot на Ближний Восток из-за конфликта Израиля и ХАМАС угрожает сделать остальные регионы мира более уязвимыми для крылатых и баллистических ракет и других угроз, особенно в Тихом океане.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США развернут на Ближнем Востоке батарею противоракетной обороны (ПРО) THAAD и дополнительные ЗРК Patriot. Министерство обороны совместно с президентом Джо Байденом приняло решение укрепить позиции Соединенных Штатов в регионе и усилить защиту американских сил, уточнил шеф ведомства. Он сообщил, что распорядился подготовиться к развертыванию дополнительных войск, чтобы получить возможность быстрого реагирования в случае необходимости.