Центробанк оправдал решение поднять ключевую ставку

Замглавы департамента ЦБ Ганган объяснил механизм работы высокой ключевой ставки

Повышение ключевой ставки необходимо для того, чтобы бизнес не столкнулся с проблемами на средней дистанции, а мог развиваться равномерно. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» рассказал первый заместитель директора Департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

По его словам, основная задача регулятора не в том, чтобы подавить производство, а чтобы найти баланс между спросом и предложением. Если сохранить дешевые кредиты, то высокий спрос приведет к росту цен, а после него последует обвал спроса.

В качестве примера Ганган привел производителя мебели, спрос на продукцию которого вырос, но удовлетворить его он не может. В результате компания поднимает цены и пытается расширить производство, но после строительства новых цехов выясняется, что платить такие деньги покупатель уже не может, и производитель несет убытки.

При этом он исключил возможность обеспечить развитие экономики одной только низкой ключевой ставкой, потому что влияние этого фактора ограничено. Представитель ЦБ напомнил, что объем производства товаров и услуг уже значительно вырос, но теперь экономика уперлась в потолок, отменить который не могут ни бюджетные траты, ни низкие ставки.

«Производственные мощности сегодня практически полностью загружены. Чтобы увеличивать производство, надо запускать новые мощности, а на это нужно время. Но более фундаментальное ограничение для дальнейшего расширения производства сейчас — это нехватка рабочих рук, особенно в обрабатывающих отраслях», — объяснил Ганган.

Решить проблему можно с помощью новых технологий, позволяющих сократить трудовые затраты. То есть с помощью автоматизации, роботизации или искусственного интеллекта, а это задача не на один день. Если попытаться идти тем же путем, что раньше, все дополнительные расходы перейдут в рост цен, а развития как такового не случится.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина также называла основной проблемой российской экономики нехватку рабочей силы. По ее данным, особенно остро проблема стоит в отраслях, перешагнувших докризисный уровень, — машиностроении и химической промышленности.