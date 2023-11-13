Стеснительный лось попал в объектив фотоловушки

Заметивший фотоловушку в лесу стеснительный лось попал на видео. Кадры опубликованы в сообществе «Кабаны и другие звери» во «ВКонтакте».

«Лосик нашел фотоловушку, застеснялся и спрятался за дерево», — говорится в подписи к видео. Уточняется, что ролик прислал подписчик сообщества.

Комментаторы также описали, каким образом животные распознают фотоловушки. «По запаху. Еще бывает, что фотоловушка издает при работе какие-то звуки, которые мы не слышим, а звери слышат», — говорится в сообщении. Также отмечается, что звери могут хорошо помнить местность и распознать инородный предмет.