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14:55, 13 ноября 2023Моя страна

Стеснительный лось попал на видео

Стеснительный лось попал в объектив фотоловушки

Заметивший фотоловушку в лесу стеснительный лось попал на видео. Кадры опубликованы в сообществе «Кабаны и другие звери» во «ВКонтакте».

«Лосик нашел фотоловушку, застеснялся и спрятался за дерево», — говорится в подписи к видео. Уточняется, что ролик прислал подписчик сообщества.

Комментаторы также описали, каким образом животные распознают фотоловушки. «По запаху. Еще бывает, что фотоловушка издает при работе какие-то звуки, которые мы не слышим, а звери слышат», — говорится в сообщении. Также отмечается, что звери могут хорошо помнить местность и распознать инородный предмет.

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      Варвара Кошечкина
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