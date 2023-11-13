Странное поведение попавших в секс-скандал второклассников из России замалчивали

В ХМАО рассказали, что попавшие в секс-скандал второклассники странно себя вели

Жительница города Радужного Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), работавшая с классом, ученики которого оказались в центре секс-скандала, заявила, что еще год назад заметила странное поведение детей. Об этом она рассказала изданию «Комсомольская правда — Югра».

Россиянка назвала мальчика, который вместе с одноклассницей заставил догола раздеться сверстницу, сложным ребенком, поведение которого не соответствует тому, как себя ведут маленькие дети. «Я работала с их классом год назад и тогда заметила, что у детей странное поведение, которое проявляется в том, что они могли друг друга трогать за попу, плевали на пол и слизывали эти слюни. Многие это поведение замечали, но молчали, а сейчас вот во что вылилось», — поделилась она.

По словам женщины, родители сами это допустили, так как закрывали глаза на поведение своих детей. Собеседница издания также рассказала, что знает мать второклассника, которая сейчас ждет четвертого ребенка. Россиянка предположила, что женщине некогда заниматься воспитанием сына. «Пострадавшую девочку очень жаль, сейчас у нее психическое расстройство на фоне произошедшего», — добавила она.

В свою очередь, прокуратура ХМАО сообщила, что начала проверку по появившейся в СМИ информации об инциденте с второклассниками в Радужном. В ходе нее сотрудники ведомства дадут оценку действиям работников школы, а также органов, ответственных за профилактику правонарушений среди детей.

О секс-скандале с второклассниками в городе Радужном стало известно 13 ноября. Как рассказала мать пострадавшей школьницы, двое одноклассников — мальчик и девочка — позвали ее дочь на стадион за учебным заведением, где сняли с нее пальто и нижнее белье, а также заставили встать на колени и лечь на снег. При этом мальчик также был без нижнего белья.

Ранее на Кубани подростки 12, 13 и 16 лет организовали военно-полевой клуб, где не менее шести раз надругались над тремя восьмилетними школьниками. Родителям пострадавших стало известно об издевательствах над детьми, когда брат одного из пострадавших мальчиков увидел, как в клубе выглядят наказания. При этом о происходящем знала мать одного из обвиняемых.