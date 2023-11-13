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12:33, 13 ноября 2023Интернет и СМИ

Гендиректор ТАСС ответил на вопрос о ложном сообщении от имени Минобороны

Гендиректор ТАСС Кондрашов: агентство разбирается с фейком от имени Минобороны
СюжетМинобороны:

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов заявил, что агентство разбирается с фейком от имени Минобороны. Его слова передает «Подъем».

«Разбираемся. У меня комментариев нет», — ответил Кондрашов на вопрос о ложном сообщении от имени Минобороны. Другие подробности гендиректор ТАСС не раскрыл.

Представители Минобороны, в свою очередь, в беседе с РБК назвали распространение ложных данных от имени ведомства провокацией. «Рассылка ложного сообщения о "перегруппировке" войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией», — говорится в заявлении.

13 ноября информационные агентства ТАСС, РИА Новости и издание Mash выпустили сообщения, в которых утверждалось, что, оценив сложившуюся ситуацию, командование группировки «Днепр» решило перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра. В публикациях утверждалось, что об этом сообщили в Минобороны России.

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      Олег Давыдов
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