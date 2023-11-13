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19:27, 13 ноября 2023Культура

Цыганова сравнила командира спецназа «Ахмат» с пророком и вспомнила о Пригожине

Певица Цыганова сравнила командира спецназа «Ахмат» Алаудинова с пророком

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российская певица Виктория Цыганова приехала в зону проведения специальной военной операции, где встретилась с бывшими бойцами ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает издание «Подъем».

Артистка выступила перед военнослужащими, которые стали членами чеченского отряда «Ахмат». На передовой Цыганова обсудила «сатанинскую религию» с командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым. Она также сравнила его с пророком и вспомнила об основателе «Вагнера» Евгении Пригожине.

«Мы общались с Апти. Это первое лицо, к которому приходят наши ребята православные, вагнеровцы. Командир "Ахмата" – это образованнейший человек. И даже вспоминая того же Пригожина, он так не умел говорить и никогда не говорил. А этот человек говорит как пророк своего времени», — высказалась артистка.

Ранее Вика Цыганова и ее супруг Вадим Цыганов дали интервью журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Однако позже супруги заявили в соцсетях, что видео было сделано с помощью нейросети и технологии «дипфейк».

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