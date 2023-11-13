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03:02, 13 ноября 2023Мир

В Британии ужесточат законы о протестах из-за пропалестинских демонстраций

The Sun: Сунак хочет ужесточить законы о протестах из-за пропалестинских акций

Фото: Alishia Abodunde / Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак собирается ужесточить законы о протестах в связи с массовыми пропалестинскими митингами. Об этом сообщило издание The Sun со ссылкой на источники.

Демонстрантам будет запрещено забираться на автобусные остановки и статуи, поджигать дымовые шашки и использовать другие пиротехнические средства. Помимо этого, власти страны также планируют ужесточить закон об оправдании терроризма, поскольку сейчас его считают слишком расплывчатым, говорится в материале. Кроме того, планируется снизить требования для запрета протестных акций.

11 ноября в Лондоне прошел один из самых крупных митингов против войны в секторе Газа, количество участников превысило 300 тысяч человек. Во время марша были арестованы 92 ультраправых активиста в результате столкновений с полицией.

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