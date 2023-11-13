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16:51, 13 ноября 2023Бывший СССР

В Эстонии пограничники оштрафовали водителя за георгиевскую ленту

ERR: в Эстонии водителя из России оштрафовали на 400 евро за георгиевскую ленту

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Эстонские пограничники выписали штраф в 400 евро водителю из России из-за георгиевской ленты. Об этом сообщает портал ERR.

Инцидент произошел на погранпереходе в городе Нарва, георгиевскую ленту обнаружили в ходе осмотра автомобиля. Данная символика запрещена на территории республики, о чем водителю сообщили представители властей.

За рулем транспортного средства находился гражданин России. Он добровольно сдал смутивший пограничников предмет, после чего ему разрешили въехать в Эстонию.

Ранее стало известно, что эстонцы начали отказываться от гражданства в пользу России. Так, из 88 человек, отказавшихся от эстонского паспорта, 24 являются гражданами Российской Федерации.

Получившим российское гражданство жителям ранее угрожал депортацией министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс. Он отметил, что власти не допустят появления в стране большего количества российских граждан.

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      Александр Курбатов
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