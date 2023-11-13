В Евросоюзе оценили стоимость военной помощи Украине

Боррель заявил, что ЕС потратил 27 миллиардов евро на военную помощь Украине

Общая стоимость военной помощи Европейского союза (ЕС) Украине достигла 27 миллиардов евро, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Его цитирует ТАСС.

«Не забывайте о конфликте на Украине. Объем военных поставок ЕС Украине достиг 27 миллиардов евро», — оценил он, отметив, что это рекордная цифра в истории Евросоюза.

Ранее Боррель заявил, что, вероятнее всего, помощь США Украине в ближайшее время сократится. По его словам, ЕС должен быть готов политически компенсировать этот факт.