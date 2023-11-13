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11:45, 13 ноября 2023Мир

В Евросоюзе оценили стоимость военной помощи Украине

Боррель заявил, что ЕС потратил 27 миллиардов евро на военную помощь Украине

Фото: Alina Smutko / Reuters

Общая стоимость военной помощи Европейского союза (ЕС) Украине достигла 27 миллиардов евро, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Его цитирует ТАСС.

«Не забывайте о конфликте на Украине. Объем военных поставок ЕС Украине достиг 27 миллиардов евро», — оценил он, отметив, что это рекордная цифра в истории Евросоюза.

Ранее Боррель заявил, что, вероятнее всего, помощь США Украине в ближайшее время сократится. По его словам, ЕС должен быть готов политически компенсировать этот факт.

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      Глеб Бажуткин
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