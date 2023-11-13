В Литве объяснили потребность в танках

Командующий ВС Литвы Рупшис заявил о сохраняющейся у страны потребности в танках

У Литвы сохраняется потребность в танках и тяжелом вооружении на фоне переброски в республику танковых батальонов бундесвера в состав возглавляемого Германией сводного батальона НАТО передового базирования. Об этом заявил командующий вооруженными силами страны генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис, передает ТАСС.

«Без бронетехники невозможно обеспечение маневренной обороны», — заявил Рупшис.

Отмечается, что пока Литва консультируется по поводу приобретения немецких танков Leopard.

Ранее сообщалось, что Германия завершила миссию НАТО в Польше и начнет постепенный вывод техники и военнослужащих из страны. Три системы ПВО Patriot были размещены на территории республики после падения на ее территорию украинской ракеты.