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19:31, 13 ноября 2023Бывший СССР

В Литве объяснили потребность в танках

Командующий ВС Литвы Рупшис заявил о сохраняющейся у страны потребности в танках

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

У Литвы сохраняется потребность в танках и тяжелом вооружении на фоне переброски в республику танковых батальонов бундесвера в состав возглавляемого Германией сводного батальона НАТО передового базирования. Об этом заявил командующий вооруженными силами страны генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис, передает ТАСС.

«Без бронетехники невозможно обеспечение маневренной обороны», — заявил Рупшис.

Отмечается, что пока Литва консультируется по поводу приобретения немецких танков Leopard.

Ранее сообщалось, что Германия завершила миссию НАТО в Польше и начнет постепенный вывод техники и военнослужащих из страны. Три системы ПВО Patriot были размещены на территории республики после падения на ее территорию украинской ракеты.

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      Алевтина Запольская
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