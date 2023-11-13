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18:39, 13 ноября 2023Мир

В Ливии одобрили уголовную ответственность за нормализацию отношений с Израилем

Парламент Ливии одобрил криминализацию нормализации отношений с Израилем

Фото: Esam Omran Al-Fetori / Reuters

Палата представителей парламента Ливии единогласно одобрила криминализацию нормализации отношений с Израилем. Об этом заявил официальный представитель законодательного собрания Абдалла Блейхак, сообщает РИА Новости.

«Палата представителей Ливии единогласно проголосовала за одобрение закона, устанавливающего уголовную ответственность за нормализацию отношений с Израилем», — констатировал Абдалла Блейхак.

Ранее посол Израиля в Москве Александр Бен Цви назвал проходящие по всему миру демонстрации в знак поддержки Палестины новым видом антисемитизма. В качестве доказательства дипломат привел в пример лозунги, которые звучат на некоторых собраниях несогласных с позицией Израиля.

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      Дарья Балацкая
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