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16:05, 13 ноября 2023Мир

В Израиле заявили о новом виде антисемитизма

Посол Израиля в Москве Цви увидел антисемитизм в пропалестинских демонстрациях

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Проходящие по всему миру демонстрации в знак поддержки Палестины являются новым видом антисемитизма. Об этом заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви, его цитирует РБК.

Цви привел в пример лозунги, которые звучат на некоторых собраниях несогласных с позицией Израиля. Например, на митингах звучали лозунги «надо отчистить мир» и «звезда Давида в мусорном ведре». По мнению Цви, эти митинги вышли за рамки промусульманских акций и направлены на разжигание ненависти к евреям.

«Это не промусульманские "давайте будем спасать мусульман", а именно против Израиля, против евреев. Это не только против Израиля. Давайте, чтобы кто-то не ошибался, это — новый вид антисемитизма», — высказался израильский дипломат.

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Особое внимание Цви обратил на лозунг «От реки до моря Палестина будет свободной». Дипломат задался вопросом, где в этом регионе останется место Израилю, если Палестина будет занимать эти территории. В лозунге он увидел призыв к уничтожению Израиля как государства. «Я должен сказать прямо: это не 1940-е годы. Мы в концлагерях и так умирать не будем. Мы будем защищаться, и это будет стоить врагу большую цену», — пообещал дипломат.

Масштабные акции в поддержку Палестины проходят по всему миру уже в течение месяца после того, как Израиль начал военную операцию в секторе Газа в ответ на атаку ХАМАС 7 октября. Во время одного из последних митингов в Лондоне арестовали 92 протестующих.

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