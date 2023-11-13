Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:41, 13 ноября 2023Экономика

В России начнут бороться с массовыми подделками консервов

В России с 1 декабря стартует пилотный проект по внедрению маркировки консервов

Фото: Ignat Kushanrev / Unsplash

Российские власти начнут бороться с массовыми подделками консервов. Для этого с 1 декабря 2023 года планируется начать эксперимент по внедрению их маркировки, узнали «Известия».

Решение принято по итогам совещания, проводившегося у вице-премьера правительства Дмитрия Григоренко 18 октября. Такой подход направлен на избавление от «выявляемого тоннами» фальсификата.

С 1 сентября следующего года маркировку консервов собираются ввести на обязательной основе для всего бизнеса. Согласно протоколу, на который ссылается издание, Минсельхоз против этого не возражает.

По словам источника, пилотный проект продлится с 1 декабря текущего года по 31 августа следующего. Он коснется мясных консервов и субпродуктов, овощей, фруктов и прочего, но не затронет детское питание и некоторые виды сухарей.

В августе россиян предупредили о скором подорожании шпротов и прочих консервов. По словам доцента кафедры экономической теории Российского экономического университета имени Плеханова Екатерины Новиковой, цены на них могут вырасти на 15-20 процентов. Причиной был назван запрет на поставки этих продуктов из ряда недружественных стран, а также уменьшение их производства в России. Однако со временем отечественные компании заполнят эту нишу, заключила эксперт.

Что думаешь? Оцени!
      Лилиана Набиуллина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это провокация» Сообщения о «перегруппировке» войск в районе Днепра разослали от имени Минобороны

      На Украине мобилизовали привезшего детей на соревнования водителя автобуса

      Сбер прокомментировал сообщения о сбое

      Россиян предупредили о провоцирующих рак кишечника продуктах

      Полковник объяснил нежелание Запада поставлять Украине Leopard 2

      Алексей Воробьев рассказал о своем самом необычном жилье

      Стало известно о тяжелом диагнозе госпитализированного режиссера Митты

      В Запорожской области гибель «лучшего танкиста ВСУ» назвали расплатой

      Вилла Константина Меладзе в Крыму резко подешевела

      На Украине заявили о грядущем сокращении населения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости