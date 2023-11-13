В России оценили изменение цен на мандарины к Новому году

В АКОРТ заявили, что значительного удешевления мандаринов в 2023 году не будет

Избежать нехватки мандаринов к Новому году, а также добиться некоторой стабилизации цен возможно путем наращивания поставок из Турции, Марокко, ЮАР и Туниса. Такое мнение в разговоре с aif.ru высказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

Перед новым годом в страну традиционно поступают большие партии мандаринов из Турции (на страну приходится 50 процентов импорта), уточнил он. При этом значительного удешевления мандаринов в этом году ждать не стоит, поскольку на ситуацию влияет рост стоимости логистики и палестино-израильский конфликт, предупредил председатель президиума АКОРТ.

Если в конце прошлого года минимальная стоимость этого фрукта в торговых сетях находилась на уровне 65-70 рублей за килограмм, сейчас она достигла порядка 99 рублей, уточнил Караваев.

По его словам, цены на мандарины складываются из двух составляющих — логистики и урожая. Урожай мандаринов в Абхазии в этом году может оказаться примерно на 20 тысяч тонн меньше обычного, также снижение сбора наблюдается в Азербайджане, отметил он.

Еще одним из факторов стало обнаружение Россельхознадзором в мандаринах двух видов вредителей — плодовой и многоядной мухи-горбатки. Забракованы из-за этого оказались более 400 тонн фруктов из Турции и Ирана.

В июле 2023 года цены на мандарины в стране снижались. По данным системы сервисов для автоматизации бизнеса «Контур.Маркет», падение составило около 5 процентов. Тогда же подешевели чай, индейка, морковь и гречневая крупа.