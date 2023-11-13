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11:03, 13 ноября 2023Мир

В США предрекли гражданскую войну на Украине

Экс-разведчик Риттер: на Украине может разгореться гражданская война

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также противоречия между украинским военным командованием и главой государства Владимиром Зеленским может привести к гражданской войне. Об этом в интервью YouTube-каналу Gegenpol сообщил отставной разведчик морской пехоты США Скотт Риттер.

«На Украине может разгореться гражданская война, когда те, кто не хотят сдаваться, набросятся на людей, которые стремятся сдаться», — предрек экс-разведчик.

По мнению Риттера, к всплеску насилия на Украине приведут столкновения противников дальнейшего ведения боевых действий и его сторонников, призывающих к переходу в оборону, что, как указал бывший военный, все равно чревато полным развалом страны.

Ранее Риттер заявил, что страны Запада активно ищут способ перестать помогать Украине, потому что понимают, что конфликт проигран.

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      Виктория Кондратьева
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