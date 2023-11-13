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23:39, 13 ноября 2023Мир

В США высказались о поставках России оружия из Китая

Салливан: Китай не поставлял в России оружие для использования на Украине
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Leah Millis / Reuters

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан высказался о поставках России оружия из Китая. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты считают, что Пекин продолжает воздерживаться от поставок вооружений Москве для использования на Украине.

При этом Салливан уточнил, что оценка верна по состоянию на несколько дней назад, и пообещал перепроверить информацию.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что позиция Китая по вопросу о военном конфликте на Украине определит будущие отношения государства с Европейским союзом. «То, как Китай позиционирует себя относительно конфликта России [с Украиной], конечно же, определит наши будущие отношения», — заявила она.

Оружие России
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      Марина Совина
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