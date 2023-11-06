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14:32, 6 ноября 2023Мир

Позиция Китая по Украине определит отношения страны с ЕС

Глава Еврокомиссии: позиция Китая по Украине определит отношения страны с ЕС

Фото: Pavlo Bahmut / Globallookpress.com

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что позиция Китая по вопросу о военном конфликте на Украине определит будущие отношения государства с Европейским союзом (ЕС). Об этом немецкий государственный деятель сообщила, выступая на ежегодной конференции европейских послов, передает ТАСС.

«То, как Китай позиционирует себя относительно конфликта России [с Украиной], конечно же, определит наши будущие отношения», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Ранее глава ЕК анонсировала 12-й пакет санкций против России. По словам Фон дер Ляйен, Евросоюз намерен расширить санкционные списки. Также она рассказала, что 12-й пакет санкций затронет «новые запреты на импорт и экспорт, и действия по ужесточению потолка цен на нефть».

В воскресенье, 6 ноября, исполнительный директор Центра гуманитарного диалога Дэвид Харланд предположил, что Китай мог бы стать посредником между Россией и Украиной.

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      Анастасия Астахова
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