В СВР рассказали о зависимости рейтинга Байдена от операции Израиля в Газе

СВР: США за закрытыми дверями призывают Израиль поторопиться с операцией в Газе

США убеждают израильское руководство ускорить операцию в секторе Газа, чтобы ее затягивание не повлияло на предвыборный рейтинг президента Джо Байдена. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Службу внешней разведки (СВР) России.

В СВР отметили, что Вашингтон, с одной стороны, якобы озабочен неизбирательностью бомбардировок, под которые попадают больницы и лагеря беженцев в секторе Газа, с другой стороны, ведет с израильтянами за закрытыми дверями «совсем другие разговоры».

«Израильтян побуждают ускорить операцию, с тем чтобы не допустить ее затягивания, поскольку это негативно отразилось бы на предвыборных позициях [президента США] Джо Байдена», — пояснили в СВР.

Соединенные Штаты также заручились поддержкой лидеров Англии и Германии, чтобы препятствовать инициативам, направленным на прекращение огня в Газе. «Очевидно, в этом и состоит порядок, основанный на американских "правилах", который Вашингтон предлагает всему остальному миру», — говорится в сообщении Службы внешней разведки.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден может попасть в неудобную ситуацию из-за Израиля. Его администрация подвергается критике из-за конфликта на Ближнем Востоке, ставка на израильского премьера Биньямина Нетаньяху может стоить главе государства второго срока, но и отказать в помощи американский лидер не может.

Также аналитики считают, что американская политика относительно палестино-израильского конфликта грозит подорвать позиции США на Ближнем Востоке и на мировой арене.