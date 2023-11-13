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08:51, 13 ноября 2023Мир

В Южной Корее заявили о расширении военных учений с США

Глава МО Южной Кореи Син Вон-сик заявил о расширении военных учений с США
СюжетМинобороны:

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Южная Корея и США расширяют совместные военные учения и полевые тренировки, заявил глава минобороны Южной Кореи Син Вон-сик. Его слова передает Reuters.

Стороны будут расширять совместные учения и укреплять сотрудничество с Японией, чтобы лучше сдерживать и реагировать на любые нападения Северной Кореи, заявил министр после встречи со своим американским коллегой Ллойдом Остином, посетившим Сеул в понедельник.

Уточняется, что глава ведомства сделал эти замечания после подписания обновленной стратегии сдерживания с министром обороны США.

Ранее МИД КНДР заявил, что агрессивные действия США, в том числе проведение учений с Южной Кореей, толкают Корейский полуостров к ядерной войне.

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      Анастасия Заикина
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