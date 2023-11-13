В Южной Корее заявили о расширении военных учений с США
Глава МО Южной Кореи Син Вон-сик заявил о расширении военных учений с СШАСюжетМинобороны:
Южная Корея и США расширяют совместные военные учения и полевые тренировки, заявил глава минобороны Южной Кореи Син Вон-сик. Его слова передает Reuters.
Стороны будут расширять совместные учения и укреплять сотрудничество с Японией, чтобы лучше сдерживать и реагировать на любые нападения Северной Кореи, заявил министр после встречи со своим американским коллегой Ллойдом Остином, посетившим Сеул в понедельник.
Уточняется, что глава ведомства сделал эти замечания после подписания обновленной стратегии сдерживания с министром обороны США.
Ранее МИД КНДР заявил, что агрессивные действия США, в том числе проведение учений с Южной Кореей, толкают Корейский полуостров к ядерной войне.