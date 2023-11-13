Власти Казахстана собрались контролировать цены вручную

В Казахстане решили контролировать цены на важные продукты в ручном режиме

Вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин поручил местным администрациям контролировать вручную ситуацию с ценами на социально значимые продукты. Об этом сообщается на сайте кабмина страны.

«Ноябрь станет определяющим месяцем в формировании уровня годовой продуктовой инфляции», — объяснил чиновник, почему власти собрались перейти к таким мерам. Также Жумангарин попросил Агентство по защите и развитию конкуренции проанализировать причины роста цен на товары у крупных производителей.

На фоне продолжительных дождей и ухудшения качества зерна нового урожая в октябре в Казахстане подорожала пшеница, из-за чего во многих регионах выросли цены на муку, пишет ТАСС. В годовом выражении цены на социально значимые продовольственные товары пока увеличились на пять процентов.

В конце 2022 года инфляция в Казахстане находилась на рекордном уровне в 19,6 процента. Незадолго до этого в Нацбанке страны связали быстрый рост цен с массовым приездом россиян-релокантов, на фоне которого дорожала аренда жилья.