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09:24, 13 ноября 2023Ценности

Возлюбленная Тимати восхитила подписчиков снимками в купальнике

Кадр: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова снялась в откровенном образе и восхитила подписчиков. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках модель предстала перед камерой в раздельном купальнике, состоящем из белого бюстгальтера на завязках и красных плавок на высокой посадке. На время съемки манекенщица надела солнцезащитные очки, а от макияжа отказалась.

Поклонники оценили фотосессию и принялись писать комплименты в комментариях под постом. «Какая вы классная! Настоящая!», «Прекрасная фигура», «Красивая девушка», «Вы шикарны!», «Грациозная и женственная», — высказывались они.

Ранее Иванова снялась в откровенном образе в честь Хеллоуина.

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      Карина Черных
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