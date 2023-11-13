Возлюбленная Тимати восхитила подписчиков снимками в купальнике

Возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова снялась в откровенном образе и восхитила подписчиков. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках модель предстала перед камерой в раздельном купальнике, состоящем из белого бюстгальтера на завязках и красных плавок на высокой посадке. На время съемки манекенщица надела солнцезащитные очки, а от макияжа отказалась.

Поклонники оценили фотосессию и принялись писать комплименты в комментариях под постом. «Какая вы классная! Настоящая!», «Прекрасная фигура», «Красивая девушка», «Вы шикарны!», «Грациозная и женственная», — высказывались они.

Ранее Иванова снялась в откровенном образе в честь Хеллоуина.