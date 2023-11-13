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02:10, 13 ноября 2023Мир

Захарова прокомментировала желание Зеленского поговорить с Трампом

Захарова прокомментировала попытки Зеленского созвониться с Трампом

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала желание президента Украины Владимира Зеленского пообщаться с экс-главой США Дональдом Трампом.

Она предположила, что во время разговора украинский лидер попросил бы американского политика одолжить ему деньги. «Примерный текст: "Дональд, это я, Владимир. (...) У тебя нет денег взаймы? Моей супруге Лене нужно в Нью-Йорк на рождественский шоппинг. Когда отдам? Когда Россию победю… побежу… побегу"», — написала дипломат.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что Зеленский хочет связаться с Трампом, поскольку тот «фактически контролирует Палату представителей Конгресса США», которая блокирует выделение средств Украине.

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