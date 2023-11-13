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16:51, 13 ноября 2023Ценности

Женщина сменила бритье лица на лазер и осталась с внешностью шахматной доски

Фото: Thobe Moyo

Консультант Тобе Мойо из Кейптауна, Южная Африка, сменила бритье лица на лазерную эпиляцию и осталась с внешностью шахматной доски. Ее историю публикует The Sun.

38-летняя женщина рассказала, что во времена студенчества у нее диагностировали синдром поликистозных яичников (СПКЯ — эндокринное нарушение у женщин репродуктивного возраста, которое вызывает ожирение, акне, повышает риск развития диабета, а также провоцирует гирсутизм — патологический рост волос по мужскому типу — прим. «Ленты.ру»). Впоследствии ей пришлось брить лицо каждое утро. Однако несколько лет назад африканка перешла на лазерную эпиляцию.

Так, Мойо успешно прошла восемь процедур, но в последний раз почувствовала на коже «сильное и незнакомое ощущение жжения». После сеанса клиентка обнаружила на лице и шее пигментированные прямоугольные пятна. «Я была в полном шоке. Я знала, что это ненормально, моя кожа была обожжена. Но они отмахнулись и спросили, когда я приду в следующий раз», — заявила юзерша.

В ноябре 2022 года блогерша Кэрис Солсбери рассказала, что сделала лазерную эпиляцию и осталась с пигментированной кожей. На размещенных кадрах девушка показала, что ее ноги густо покрыты белыми шрамами. Юзерша объяснила, что данные пятна — это следы от ожогов после указанной процедуры, которую она сделала год назад.

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      Алина Гостева
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