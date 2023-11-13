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15:39, 13 ноября 2023Россия

Жители российского города устроили массовую драку в шашлычной

Жители челябинского Магнитогорска устроили массовую драку в шашлычной

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Жители Магнитогорска Челябинской области устроили массовую драку в кафе «Шашлычный дом». Об этом сообщила группа охранных предприятий «Право роста» во «ВКонтакте».

Конфликт в российском городе разгорелся в минувшие выходные между двумя компаниями. Посетители перебрали с алкоголем и что-то не поделили.

«В итоге у участников конфликта гематомы, кровоподтеки и один потерянный телефон», — разъяснили в паблике охранной организации.

В «Праве роста» разъяснили, что драка обошлась без тяжелых последствий. В кафе были разбиты несколько бокалов. У одной из участниц потасовки исчез телефон, однако заявление в полицию она писать отказалась.

Прибывшие медики оказали медпомощь на месте, госпитализация никому из участников конфликта не потребовалась.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске мигранты устроили массовую драку у ресторана из-за девушки. Один человек с травмами был доставлен в больницу.

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      Анна Щербакова
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