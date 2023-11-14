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09:02, 14 ноября 2023Мир

Американцы подали на Байдена в суд

Правозащитники в США подали на Байдена в суд за соучастие в геноциде палестинцев

Фото: Leah Millis / Reuters

Группа правозащитников из США Center for Constitutional Rights (Центр в защиту конституционных прав) подала иск в федеральный суд Калифорнии на американского президента Джо Байдена. Они обвиняют его в невыполнении своего долга в соответствии с международными законами по предотвращению геноцида Израиля в секторе Газа и, следовательно, в соучастии в преступлении, передает The Guardian.

В иске правозащитники просят запретить США поставлять оружие Израилю, а также оказывать стране финансовую и дипломатическую поддержку, поскольку именно американская сторона имеет средства для сдерживания израильской агрессии.

Американцы также заявляют в документе, что президент, госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин обязаны сделать все, «чтобы предотвратить совершение Израилем актов геноцида против палестинского народа Газы». Это касается давления на Израиль, из-за которого страна прекратит бомбардировки анклава, снимет осаду и прекратит насильственное изгнание палестинцев.

В иске перечислены действия Израиля, которые, по мнению правозащитников, необходимо приравнять к геноциду, а именно масштабы истребления мирного населения, системные коллективные наказания и «лишение самого необходимого для жизни».

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты за закрытыми дверями призывают руководство Израиля ускорить операцию в секторе Газа. Американские власти опасаются, что ее затягивание может негативно отразиться на положении Джо Байдена перед президентскими выборами.

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