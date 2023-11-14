США за закрытыми дверями призвали ускорить операцию в секторе Газа. Как в СВР отреагировали на политику Белого дома?

СВР: США за закрытыми дверями призывают Израиль ускорить операцию в секторе Газа

Соединенные Штаты за закрытыми дверями призывают руководство Израиля ускорить операцию в секторе Газа. Ее затягивание может негативно отразиться на положении президента США Джо Байдена перед президентскими выборами, сказано в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

В частности, эксперты обратили внимание на заявления Вашингтона, который якобы озабочен неизбирательностью бомбардировок, под которые попадают больницы и лагеря беженцев в Газе. При этом, как указали в пресс-бюро СВР, «многочисленные визитеры из Госдепартамента и Минобороны США заявляют о стремлении к скорейшему наступлению мира».

«Правда, однако, состоит в том, что за закрытыми дверями с руководством Израиля американцы ведут совсем другие разговоры. Израильтян побуждают ускорить операцию, с тем чтобы не допустить ее затягивания», — подчеркнули в СВР.

В пресс-бюро также рассказали, что администрация Соединенных Штатов «в очередной раз прибегла к своему излюбленному средству — фарисейству, на этот раз на фоне продолжающейся трагедии в секторе Газа».

В Службе внешней разведки подчеркнули, что США, заручившись поддержкой Великобритании и Германии, планируют «препятствовать инициативам, предусматривающим прекращение огня в Газе».

Байдену предрекли попадание в неудобную ситуацию из-за Израиля

12 ноября журналисты издания Al Hadath написали, что Джо Байден может попасть в неудобную ситуацию из-за Израиля. Белый дом подвергается критике из-за конфликта на Ближнем Востоке, ставка на израильского премьера Биньямина Нетаньяху может стоить главе государства второго срока, указано в статье.

Обозреватели также указали, что Вашингтону срочно требуется перемирие в палестино-израильском конфликте, но Нетаньяху решительно настроен продолжить операцию в секторе Газа.

Проигрышная ставка на Нетаньяху может стать авантюрой, которая нанесет ущерб интересам Байдена на пути к выдвижению на второй президентский срок. Именно поэтому достижение перемирия уменьшило бы интенсивность разногласий и скорректировало бы ситуацию в рамках подготовки к предстоящему 2024 году Al Hadath Телеканал

При этом, как написало издание Politico, демократы в Конгрессе США обсуждают возможные меры для «наказания» Израиля, если он не изменит тактику нанесения ударов по сектору Газа. Так, Белый дом потребовал от властей Израиля объяснить причины удара по густонаселенному лагерю беженцев Джебалия на севере Газы, а также призвала избегать жертв среди мирного населения.

В свою очередь, один из лидеров ХАМАС Усама Хамдан заявил, что в большом количестве жертв в секторе Газа виноваты Штаты и лично президент страны Джо Байден. Он призвал оказать давление на Вашингтон, чтобы остановить агрессию против палестинского народа.

США предсказали потерю позиций на мировой арене из-за Ближнего Востока

Газета The Washington Post (WP) со ссылкой на аналитиков написала, что американская политика относительно палестино-израильского конфликта грозит подорвать позиции США на Ближнем Востоке и на мировой арене. Обозреватели обратили внимание на растущее негодование в отношении Израиля и Штатов по поводу «огромного сопутствующего вреда мирному населению».

Тесные связи США и Израиля в подходе к сектору Газа привели к тому, что арабские страны не хотят публично идти навстречу Вашингтону по тем или иным вопросам The Washington Post Американская газета

В свою очередь, политолог Джон Миршаймер объяснил, что Штаты поддерживают Израиль из-за внутриполитических соображений и страха перед израильским лобби в Вашингтоне.

По его словам, Джо Байден, как и его предшественники Барак Обама, Джордж Буш-старший и Джимми Картер, «прекрасно понимает, что если вы перейдете дорогу израильскому лобби, то заплатите за это политическую цену».

На незавидное положение Белого дома указал и телеканал CNN. Журналисты отметили, что администрация президента США получила предупреждение от американских дипломатов, что поддержка Израиля приведет к ухудшению отношений Вашингтона с арабскими странами «на целое поколение».

Как уточнялось, американское посольство в Каире направило в Вашингтон комментарий государственной египетской газеты о том, что «жестокость и пренебрежение Байдена к палестинцам превзошли всех предыдущих президентов США».

Палата представителей США одобрила пакет помощи Израилю без упоминания Украины

Фокус внимания Штатов сместился с Украины на Израиль. Так, в начале ноября стало известно, что Палата представителей США одобрила отдельный законопроект о предоставлении помощи Израилю в размере 14,3 миллиарда долларов без упоминания Украины.

В пользу этого решения высказались 266 членов контролируемого республиканцами законодательного органа, против — 196 конгрессменов.

В свою очередь, журналисты издания Intercept указали на то, что Штаты намеренно скрывают информацию о видах и количестве вооружений, которые передают Израилю. Это делается для того, чтобы не связывать использование оружия с многочисленными жертвами среди мирного населения сектора Газа.

Преднамеренный недостаток прозрачности относительно того, какие вооружения США поставляют Израилю на ежедневной основе связан с политикой администрации принижать степень использования Израилем этих вооружений Уильям Хартунг Научный сотрудник Института ответственного государственного управления Квинси

В конце октября также стало известно, что США передадут Израилю несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов, которые должны были поставить Украине. При этом, по словам действующих и бывших представителей национальной безопасности Штатов и Конгресса, по большей части Украина и Израиль «ведут разные виды войн» и имеют разные возможности и потребности.