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07:48, 11 ноября 2023Мир

Названы причины страха США перед Израилем

Политолог Миршаймер: США поддерживают Израиль из страха перед лобби в Вашингтоне

США поддерживают Израиль из-за внутриполитических соображений и страха перед израильским лобби в Вашингтоне, такие причины назвал политолог Джон Миршаймер в беседе с экс-судьей Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано на YouTube-канале Judging Freedom.

По его словам, президент США Джо Байден, как и его предшественники Барак Обама, Джордж Буш-старший и Джимми Картер, «прекрасно понимает, что если вы перейдете дорогу израильскому лобби, то заплатите за это политическую цену».

Как отметил Миршаймер, раньше Израиль был важным стратегическим союзником США, однако теперь всеобъемлющую и беспрецедентную поддержку Вашингтона нельзя объяснить лишь стратегическими или даже моральными соображениями, особенно на фоне того, как Израиль обращается с палестинцами.

Политолог объяснил, что США готовы поддерживать все действия Израиля внутриполитическими целями, подчеркнув, что с точки зрения американского законодательства лоббирование интересов даже иностранного государства не является преступлением.

Ранее в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден отвергнет возможный законопроект о выделении финансовой помощи для Израиля без средств для Украины.

Американский вице-президент Камала Харрис рассказала, что Белый дом оказывает давление на республиканцев, настаивая на том, чтобы Конгресс США одобрил выделение средств как для помощи Израилю, так и для Украины.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон рассказал, что законодатели намерены рассмотреть вопрос о предоставлении финансовой помощи Украине отдельно от обсуждения помощи Израилю. По его словам, вопрос о дальнейшей помощи Киеву требует консенсуса, которого пока достичь не удалось.

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      Марина Совина
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