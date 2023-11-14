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19:29, 14 ноября 2023Среда обитания

Путин поручил давать россиянам больше денег по одной ипотечной программе

Президент Путин поручил увеличить размер кредита по дальневосточной ипотеке

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Россиянам будут давать больше денег на приобретение жилья с использованием «Дальневосточной ипотеки». Увеличить максимальный размер таких кредитов поручил президент России Владимир Путин по итогам состоявшегося 10-13 сентября Восточного экономического форума. Документ опубликован на сайте Кремля.

Сейчас на покупку квартиры по этой программе можно получить не более шести миллионов рублей — лимит потребовали увеличить до девяти миллионов рублей. С применением «Дальневосточной ипотеки» под два процента годовых россияне имеют право купить квартиру в новостройке или возвести индивидуальный дом площадью от 60 квадратных метров.

Доклад об исполнении поручения Путин ожидает получить не позднее 15 декабря. Ответственным глава государства назначил премьер-министра Михаила Мишустина.

Ранее ипотеку под два процента по аналогии с Дальневосточной запустили для жителей Республики Тыва. Максимальный размер займа — шесть миллионов рублей, а предельный срок кредитования — 242 месяца. Первоначальный взнос должен достигать 15 процентов от суммы, при этом можно использовать средства материнского капитала

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      Нина Ташевская
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