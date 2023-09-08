Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:17, 8 сентября 2023Среда обитания

Ипотеку под два процента запустили в одном российском регионе

«Дом.рф»: ипотеку под два процента запустили в Республике Тыва

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Льготную ипотеку со ставкой два процента годовых запустили для жителей Республики Тыва. Она будет выдаваться на условиях, аналогичных Дальневосточной ипотеке, сообщает пресс-служба института развития «Дом.рф».

Такой кредит можно взять для приобретения жилья на первичном рынке, программой может воспользоваться любой совершеннолетний гражданин России. Максимальный размер займа — шесть миллионов рублей, а предельный срок кредитования — 242 месяца. Первоначальный взнос должен достигать 15 процентов от суммы, при этом можно использовать средства материнского капитала, уточнили в «Дом.рф».

«Новая льготная ипотечная программа в Тыве станет не только драйвером для развития жилищного строительства региона, но и эффективным инструментом поддержки граждан в улучшении жилищных условий. Так, уже в 2023 году в рамках программы планируется выдать более 800 льготных ипотечных кредитов», — отметил заместитель гендиректора госкомпании Алексей Ниденс.

Материалы по теме:
В России выросли ставки по ипотеке. Что будет с рынком жилья и кто еще может взять льготную ипотеку?
В России выросли ставки по ипотеке.Что будет с рынком жилья и кто еще может взять льготную ипотеку?
3 апреля 2022
А ты попробуй. Как в России протестировать новую квартиру, прежде чем отдавать за нее миллионы?
А ты попробуй.Как в России протестировать новую квартиру, прежде чем отдавать за нее миллионы?
25 июля 2022

До июля 2024 года планируют выдать льготные кредиты на общую сумму более 11 млрд рублей. В программе участвуют три банка — Сбербанк, ПСБ и Росбанк.

«Мы рассчитываем не только на социальный эффект, когда по ставке в два процента ипотека станет доступна для многих, но и на эффект экономический. Повышение доступности жилья расшевелит рынок недвижимости, тем самым дав стимул больше строить в регионе. А это новые рабочие места и здоровая конкуренция между инвесторами», — подчеркнул глава Тывы Владислав Ховалыг.

Ранее президент России Владимир Путин согласился запустить в России еще один вид ипотеки под два процента — ее должны выдавать молодым семьям в Арктике. Согласно перечню поручений по итогам прошедшего в июле совещания, на арктическую зону должны распространиться условия существующей программы дальневосточной ипотеки. Мера поддержки должна будет действовать с 1 ноября 2023-го до 1 января 2030 года.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    В Запорожской области подбит второй танк Challenger 2

    Захарова отреагировала на предложение ООН по зерновой сделке

    На Украине захотели наказывать за оскорбление военных

    Стала известна причина задержания Панина в Эстонии

    Жители российского города пожаловались на ядовитый дым

    Памела Андерсон решила распродать одежду времен своей молодости

    Ипотеку под два процента запустили в одном российском регионе

    Американский разведчик объяснил цель приезда Блинкена в Киев

    Созданы химерные эмбрионы свиньи и человека

    Минобороны заявило об уничтожении станции обнаружения маловысотных целей СТ-68У

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости