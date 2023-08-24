Назван срок запуска льготной ипотеки под 2 процента для молодых семей

Путин поручил запустить льготную арктическую ипотеку под 2% для семей к 1 ноября

Президент России Владимир Путин поручил правительству запустить льготную ипотеку под два процента для молодых семей в Арктике к 1 ноября 2023 года. Срок старта программы назвало агентство ТАСС.

Согласно перечню поручений по итогам прошедшего в июле совещания, на арктическую зону должны распространиться условия существующей программы дальневосточной ипотеки. Мера поддержки будет действовать до 1 января 2030 года.

Ранее Путин заявил о продлении программы дальневосточной ипотеки. Данная программа позволяет россиянам взять заем по ставке в два процента годовых на весь срок кредитования для строительства или приобретении жилья на территории Дальневосточного федерального округа.

В июне президент поручил изменить некоторые условия ипотечных кредитов для многодетных семей. В частности, Путин предложил подумать над повышением максимальной суммы ипотеки для семей, которые воспитывают трех и более детей до 18 лет. Правительство должно предоставить соответствующий доклад до сентября текущего года.