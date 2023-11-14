Боррель заявил об отсутствии у ЕС собственного склада боеприпасов для Украины

Боррель: у ЕС нет собственного склада боеприпасов для Украины

У Европейского союза (ЕС) нет собственного склада боеприпасов для Украины, поставка вооружений является отдельной обязанностью каждой из стран сообщества. Об этом заявил глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«У меня нет собственного склада боеприпасов здесь, в Брюсселе», — заявил Боррель в ответ на вопрос о возможности ЕС выполнить к марту 2024 года обязательство по производству одного миллиона снарядов.

Он также отметил, что ЕС уже поставил порядка 300 тысяч снарядов. Теперь заявленные показатели необходимо выполнить и самим странам объединения.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз не успеет до конца 2023 года поставить Украине миллион обещанных боеприпасов. Он уточнил, что ЕС не отказывается от идеи поставок для Киева, а лишь переносит срок.