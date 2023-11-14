Дачников призвали срочно увлажнить грунт, чтобы растения пережили зиму

Владельцев дачных участков призвали срочно увлажнить грунт в ноябре. Такой совет им дала агроном Анастасия Коврижных, ее слова приводят «БелНовости».

По словам эксперта, деревья и кустарники нуждаются в подзимнем поливе, который позволит восполнить дефицит воды под ними, — в противном случае эти растения могут не пережить зиму. При этом увлажнить грунт следует достаточно глубоко — как минимум на 0,6 метра.

Специалист добавила, что сразу после полива необходимо покрыть обработанный грунт мульчей, иначе влага не сохранится и процедура не принесет результата. В качестве мульчирующего материала агроном порекомендовала использовать компост или перегной из навоза. Толщина слоя мульчи, уточнила она, должна составить пять-шесть сантиметров. Коврижных пояснила, что при соблюдении всех правил культуры не высохнут и не столкнутся с вредителями, а их корни станут более защищенными от негативных внешних воздействий.

В ноябре дачникам описали соблазнительный для кротов участок.