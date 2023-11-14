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01:10, 14 ноября 2023Забота о себе

Диетолог назвала способ победить тягу к сладкому

Диетолог Мухина: продукты с содержанием хрома помогут победить тягу к сладкому

Фото: Rod Long / Unsplash

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина заявила, что продукты с содержанием хрома помогут победить тягу к сладкому. Об этом сообщает «Москва 24».

Специалист порекомендовала добавить в рацион цельнозерновые каши, орехи, сыр, яйца, брокколи, томаты, груши, а также говядина, курицу и печень всех животных.

Также врач посоветовала замещать сахара полезными сладостями, такими как натуральные фрукты, финики, инжир, курага, чернослив, цукаты.

Мухина также призвала питаться пять раз в день небольшими порциями. По ее словам, это поможет избежать резкого падения сахара в крови и снизит тягу к сладостям.

Ранее диетолог Елена Соломатина предупредила, что цитрусовые способны навредить некоторым людям. По ее словам, в группе риска находятся пожилые, так как их организм хуже противостоит аллергическим реакциям. Она добавила, что цитрусовые могут вызвать обострение болезней желудочно-кишечного тракта.

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      Марина Совина
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