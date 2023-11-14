Женщина решила развестись с мужем из-за комментария после 14 лет отношений

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как решила развестись с мужем после 14 лет отношений. Причиной этого стал один комментарий, который мимоходом озвучил ее супруг.

Автор поста объяснила, что они с мужем встречались 13 лет, а год назад поженились. Женщина добавила, что ее отношения всегда были непростыми: ее муж был вспыльчивым и контролировал ее. «Я не могла встречаться с друзьями, которых он не знал. Он запрещал мне тратить больше определенной суммы», — объяснила она.

Недавно героиня истории пошла в бар вместе с мужем и сестрой. «Мы были пьяны, и моя сестра сказала: "Ну, ты вышла за него замуж", а я ответила: "Ему потребовалось 13 лет, чтобы сделать мне предложение"», — пересказала она диалог. Тогда муж рассказчицы заявил, что не хотел жениться на ней раньше, потому что она не проявлялся необходимые для жены качества.

«В этот момент все встало на свои места: все эти оправдания на тему того, почему он не делал предложение, наконец-то обрели смысл», — возмутилась она. Женщина призналась, что после комментария мужа решила развестись с ним. «Я просто хочу, чтобы мой мужчина считал меня особенной, а не ждал от меня проявлений качеств жены на протяжении 13 лет. Я знаю, что я отличная жена, и я думаю, что постепенно теряю себя в этом браке», — заключила героиня истории.

В комментариях под постом пользователи поддержали решение автора поста. Многие также рекомендовали рассказчице найти адвоката по разводам прежде, чем она сообщит о своем решение супругу.

Ранее пользователь Reddit поделился историей, как сделал случайное открытие о жене и решил развестись спустя 12 лет брака. Он рассказал, что узнал на совместном сеансе психотерапии истинное мнение его супруги о нем.